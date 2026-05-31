В Бишкеке школе № 29 присвоили имя Героя СССР Мусы Джалиля

Участники возложили цветы к бюсту поэта на территории школы.

В Бишкеке школе № 29 присвоили имя Героя Советского Союза Мусы Джалиля, церемония прошла накануне Дня защитника Отечества.

В ней приняли участие замглавы кабмина Эдиль Байсалов, глава представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев и российская делегация из Татарстана.

Организаторами выступили татаро-башкирский культурный центр "Туган тел" и коллектив школы.

Участники возложили цветы к бюсту поэта на территории школы.

"Школе присвоено имя уникального человека — поэта и просветителя Мусы Джалиля. Это фигура по-настоящему исторического масштаба, значение которой мы, возможно, еще только начинаем осознавать. Он подарил людям много счастливых моментов до войны, в годы войны сражался на фронте и принял мученическую смерть", — сказал Зульхарнеев.

Муса Джалиль был казнен в 1944 году фашистами на гильотине в тюрьме Плетцензее в Берлине за участие в подпольной организации концлагеря "Моабит". В 1953-м "Моабитская тетрадь" с его стихами была передана на родину поэта одним из узников концлагеря.

Sputnik Кыргызстан