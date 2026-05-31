Кундузбек Сулайманов сдает мандат депутата ЖК

Кундузбек Сулайманов сдает мандат депутата Жогорку Кенеша, сообщили в ЦИК.

Накануне Сулайманов подал заявление о сложении депутатских полномочий. Центризбирком рассмотрит его заявление сегодня.

Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой якобы Сулайманов звонит, предположительно, замглавы Минэнерго Курсантбеку Омурбекову по кадровому вопросу.

Сулайманов был избран по избирательному округу № 14. Предполагается, что его место может занять экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР Райимберди Дуйшенбиев.

Позднее ЦИК сообщила, что досрочно лишила Сулайманова мандата.

