Новым мэром Оша стал Жанар Акаев

Жанар Акаев назначен мэром горда Ош.

Соответствующий указ подписал президент КР Садыр Жапаров.

Жанар Акаев родился в 1986 году в Алайском районе Ошской области.

В 2009 г. окончил факультет журналистики в ОшГУ.

В 2008-2014 гг. работал в Кыргызской службе радио "Азаттык".

В 2015 г. занимал должность пресс-секретаря президента КР.

В 2015-2021 гг. – депутат Жогорку Кенеша VI созыва по списку СДПК.

В 2021 г. – депутат Жогорку Кенеша VII созыва по списку партии «Альянс».

Лауреат премий «Золотое перо Евразии» (2011) и «Курч калем» (2014)

Женат, воспитывает троих детей.

Кабар