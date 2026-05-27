Новым мэром Оша стал Жанар Акаев

Жанар Акаев назначен мэром горда Ош.
Соответствующий указ подписал президент КР Садыр Жапаров.
Жанар Акаев родился в 1986 году в Алайском районе Ошской области.
В 2009 г. окончил факультет журналистики в ОшГУ.
В 2008-2014 гг. работал в Кыргызской службе радио "Азаттык".
В 2015 г. занимал должность пресс-секретаря президента КР.
В 2015-2021 гг. – депутат Жогорку Кенеша VI созыва по списку СДПК.
В 2021 г. – депутат Жогорку Кенеша VII созыва по списку партии «Альянс».
Лауреат премий «Золотое перо Евразии» (2011) и «Курч калем» (2014)
Женат, воспитывает троих детей.
Кабар