"Ветер гоняем". Депутат недоволен темпами Минтранса

Депутат Бахридин Шабазов недоволен темпами работы Министерства транспорта и коммуникаций.

17 февраля на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству он отметил, что на процедуре "разное" несколько раз обращался по строительству дороги Кант - Бишкек и моста в селе Сары-Джон, но так и не получил ответа.

"До вас не доходит информация от представителей президента?" - спросил депутат.

Заместитель главы Минтранса Бекназар Базаралиев ответил, что проект строительства моста завершен. В настоящее время изыскивается строительная компания.

Также, по словам замминистра, дорогу Бишкек - Кант планируют начать строить в следующем году.

"В этом году все силы будут направлены на Северную и Восточную объездные. После того как они будут завершены, мы перейдем к трассе Кант - Бишкек", - сообщил Базаралиев.

"Тогда хотя бы ямочный ремонт надо сделать. Граждане жалуются на состояние дороги", - прокомментировал Шабазов.

Кроме того, замминистра отметил, что строительство заезда в село Милянфан министерство планирует начать в этом году. Министерство финансов на днях должно утвердить бюджет в статью "капвложения", добавил он.

"По заезду в Милянфан, раз вы коснулись этой темы. Вы нам задачу ставили, чтобы по четырем углам землю забрали и трансформировали. Мы эту работу проделали, еле нашли хозяев, попросили, что это надо для села и народа. Они отдали свои земли. Этот вопрос мы решили, но будет третий год, как мы бегаем с этим вопросом. Опять оттягиваете на год, два, три. Что нам избирателям говорить? Просто ветер гоняем. И про капвложения некорректная информация. Бюджет уже был утвержден", - ответил Шабазов.

