ЦИК рассмотрит прекращение полномочий депутата ЖК Эльдара Сулайманова

Как стало известно Kaktus.media, депутат написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов КР рассмотрит сегодня, 17 февраля, вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Эльдара Сулайманова.

Эльдар Сулайманов является председателем комитета парламента по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Он был признан победителем на выборах 30 ноября в избирательном округе №5.

Согласно законодательству, следующим депутатом может стать Азизбек Абдуллаев, который набрал 7,35% голосов избирателей.

30 ноября в Кыргызстане прошли досрочные выборы в Жогорку Кенеш. В них приняли участие 1 584 446 (36,9%) избирателей. Было открыто 100 избирательных участков за рубежом.

Выборы проводились по новым правилам и с учетом гендерной квоты, то есть от каждого округа должна быть как минимум одна депутат-женщина.



