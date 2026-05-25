Врачи напомнили о важности вакцинации детей от кори, паротита и краснухи

Отмечается, что дети, пропустившие вакцинацию КПК, подвергаются риску во время вспышек этих трех заболеваний.

Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации МЗ КР напомнил, что корь является вирусным, крайне заразным инфекционным заболеванием с воздушно-капельным путем передачи.

Источником инфекции является больной человек. Заражаются непривитые лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным корью.

Согласно календарю профилактических прививок Кыргызской Республики, дети должны получать вакцину КПК в возрасте 12 месяцев и 2 лет. Вакцина КПК защищает ребенка от кори, паротита и краснухи.

Корь, паротит и краснуха – это вирусные инфекции, которые легко распространяются при чихании и кашле. По внешним признакам эти три заболевания похожи на простуду, но к этому добавляются точечная сыпь по всему телу и болезненные отеки.

Отмечается, что дети, пропустившие вакцинацию КПК, подвергаются риску во время вспышек этих трех заболеваний.

Кабар



