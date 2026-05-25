Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано у границы Кыргызстана с Китаем

16 февраля 2026 года в 13:14 по местному времени на территории Китая произошло землетрясение магнитудой 4,5 по шкале MSK-64. По данным Сейсмологического института Кыргызской Республики, эпицентр находился на границе с Кыргызстаном.

Землетрясение ощущалось в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области, в частности в селах Бедел и Ыштык, с интенсивностью до 3 баллов. Бедел расположен в 34 км к югу от эпицентра, Ыштык — в 45 км к юго-востоку, город Каракол — в 143 км к югу.

Жертв и разрушений не зафиксировано. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.

