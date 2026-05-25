В Кыргызстане начался прием и рассмотрение заявок на получение социального контракта

В ведомстве отметили, что заявки принимают айыл өкмөту или территориальные подразделения министерства.

В стране начался прием и рассмотрение заявок на получение социального контракта, сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

В ведомстве отметили, что заявки принимают айыл өкмөту или территориальные подразделения министерства.

«В рамках программы «Социальный контракт» можно получить безвозмездно 150 тысяч сомов на открытие малого бизнеса. В этом году в ней смогут участвовать 13 334 тысячи семей.

Получить финансирование могут малообеспеченные и малоимущие семьи, имеющие социальный паспорт или получающие пособие «уй-бүлөгө көмөк». Семья должна иметь трудовой и имущественный потенциал, а также составить реальный бизнес-план.

«Приоритет при заключении социального контракта отдается семьям, планирующих реализовать проекты по зелёным направлениям и проектам в рамках "Одно село - один продукт", лицам с инвалидностью, семьям, имеющим прибыльный и устойчивый бизнес-план», - подчеркнули в министерстве.

Решение о заключении социального контракта принимает временная комиссия по его реализации при местной госадминистрации, а в городах комиссии по социальному вопросу при мэрии, в состав которой входят представители местных органов власти, местных кенешей, бизнес структур, общественных объединений при решении главы местных государственных администраций и территориальных управлений Минтруда.

Булак: Кабар