В ЖК вспомнили о Сапаре Исакове и компании "Лигласс"

Депутат отметила, что донор выделяет на сферу энергетики $362,7 млн, при этом часть средств пойдет на строительство Камбар-Атинской ГЭС-1.

Депутат Камила Талиева опасается, как бы реализация проекта с Международной ассоциацией развития не превратилась в очередной "Лигласс". Об этом она сказала 16 февраля на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции, где рассматривался соответствующий проект соглашения с МАР.

Депутат отметила, что донор выделяет на сферу энергетики $362,7 млн, при этом часть средств пойдет на строительство Камбар-Атинской ГЭС-1.

"При Сапаре Исакове, помните, "Лигласс" на ГЭС выделял $37 млн? Эти средства потом на наших граждан повесили, концов не нашли. Так вот сейчас финансирование планируют осуществлять через трастовые фонды, а в наших НПА нет даже такого понятийного аппарата. Как бы это не превратилось в очередной "Лигласс". В V созыве были задержаны председатели комитета, которые пропустили такой проект, тоже в сфере энергетики, за то, что поставили под ним подпись. Мы должны опираться на НПА, а их нет", - заявила Талиева.

Заместитель министра финансов Нурбек Акжолов ответил, что данный механизм предусмотрен Всемирным банком: развитые страны делают взносы, часть которых потом предоставляется развивающимся странам.

Напомним, осенью 2012 года Кыргызстан и Россия подписали соглашение о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций (в каскад входит четыре ГЭС). До 2015 года строительные работы действительно велись. Однако, согласно официальной версии, экономический кризис в России не позволил инвесторам соблюсти условия соглашения в части финансирования проекта, и строительство затормозилось. В январе 2016 года по инициативе президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева республика разорвала договор с россиянами и осталась должна им $37 млн - ту сумму, которую РФ успела вложить в ГЭС до денонсации.

В июне 2017 года Атамбаев сообщил, что нашелся новый инвестор, готовый реализовать энергетический проект. А 10 июля, во время подписания инвестиционного соглашения, стало известно и название компании, взявшей на себя обязательства по строительству каскада (и еще десятка малых ГЭС). Это оказалась чешская фирма Liglass Trading CZ s. r. o.

После подписания соглашения разразился скандал, в который оказались вовлечены президенты Чехии и Кыргызстана, а также главы их администраций. В Кыргызстане заявили, что чешская компания постоянно откладывает выплату $37 млн "РусГидро".

В сентябре 2017 года вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев заявил о расторжении контракта с чешской компанией. Он сообщил, что перечисленные Liglass Trading $1 млн 147 тыс. в качестве гарантийного взноса, в соответствии с документами по тендеру и его условиям, останутся у кыргызской стороны.

В июне 2018 года новый глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев, представляя отчет в Жогорку Кенеше, признал, что на показателях работы негативно сказались несколько неудачных проектов, среди них проект по Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС с чешской фирмой "Лигласс". Он подчеркнул, что "проект был сырой и плохо проработанный" и вопрос о $37 млн не урегулирован.

В феврале 2022 года председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сообщил, что споры с российской стороной вокруг долга по Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС завершены. По его словам, была достигнута договоренность о переводе $37 млн в рамках спора между "РусГидро" и Министерством энергетики во внутренний суверенный долг.

URL: https://kaktus.media/540718