Глава ЦИК: МВД только сейчас установило нарушения со стороны Бакыта Сыдыкова на выборах

Нарушения были со стороны доверенных лиц кандидата Бакыта Сыдыкова.

Председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Тынчтык Шайназаров прокомментировал журналистам решение Центризбиркома об отмене назначения повторных выборов в избирательном округе №13 и принятие решения по итогам голосования от 30 ноября.

"Что касается того, что это решение было принято сейчас, то основанием для этого были материалы уголовного дела, которые представило УВД Джалал-Абадской области. Милиционеры только сейчас установили лиц, которые нарушили нормы выборного законодательства. 3 декабря 2025 года милиция не смогла установить их, а факт нарушения имел место быть, поэтому ЦИК принял решение об аннулировании итогов выборов. Таким образом, было установлено, что другие 13 кандидатов не нарушили условия голосования, и мы подвели итоги и объявили победителей", - отметил он.

Шайназаров также прокомментировал то, что решение от отмене выборов 1 марта было обжаловано в Административном суде Бишкека кандидатом Каныбеком Базарбаевым. "Административный суд оставил в силе решение Центризбиркома от 13 февраля. В дальнейшем это решение можно обжаловать в Верховном суде, и если органы суда оставят в силе наше решение, то кандидаты получат нагрудные знаки и удостоверения депутатов ЖК", - добавил он.

Что касается нынешних кандидатов, то в качестве взносов поступило 7 млн сомов и Центризбирком намерен вернуть эти избирательные залоги кандидатам в депутаты.

Напомним, 30 ноября 2025 года состоялись внеочередные выборы депутатов в Жогорку Кенеш. 3 декабря 2025 года ЦИК отменил регистрацию всех 14 кандидатов в округе №13 из-за нарушений, связанных с установкой камер наблюдателями на участках, что нарушало тайну голосования.

На 1 марта 2026 года были назначены повторные выборы. В качестве кандидата были зарегистрированы 23 человека. Но 13 февраля Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов пересмотрела свое решение по итогам досрочных выборов в многомандатном округе №13, отменила прежнее постановление и признала выборы состоявшимися. В итоге депутатами были признаны Айбек Алтынбеков, Талант Мамытов и Айгуль Карабекова. После чего на ЦИК подали в суд по поводу отмены повторных выборов в округе №13.



