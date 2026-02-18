Садыр Жапаров уволил главу Минтранса

Президент Садыр Жапаров своим указом освободил Абсаттара Сыргабаева от должности министра транспорта и коммуникаций, сообщает пресс-служба главы государства.

Сыргабаев занял этот пост в сентябре 2024 года. 5 сентября он получил назначение указом президента после согласия Жогорку Кенеша, которое депутаты дали 4 сентября. До этого, с 11 июля 2024 года, он исполнял обязанности министра.

На посту главы Минтранса Сыргабаев сменил Тилека Текебаева, который перешел на должность полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области.

Причины кадрового решения в официальном сообщении не уточняются. Отставка происходит на фоне реализации крупных инфраструктурных проектов в транспортной отрасли и активной модернизации дорожной сети.

economist.kg