Президент Кыргызстана отправил в отставку глав Минприроды и МЧС

Медер Машиев возглавил Минприроды 5 сентября 2024 года.

Президент КР Садыр Жапаров освободил от должностей министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Медера Машиева и министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева. Соответствующие указы подписаны главой государства.

Медер Машиев возглавил Минприроды 5 сентября 2024 года. Тогда президент назначил его на эту должность и освободил от ранее возложенных обязанностей в соответствии с Конституцией КР.

Бообек Ажикеев занимал должность министра чрезвычайных ситуаций с 2020 года. 3 февраля 2021 года он вновь возглавил МЧС в составе правительства Улукбека Марипова, а в октябре 2021 года сохранил должность при формировании нового кабинета министров.

Причины кадровых решений в официальных сообщениях не уточняются. Отставки продолжают серию изменений в правительстве и могут повлиять на дальнейшую реализацию отраслевых реформ в сфере экологии и чрезвычайных ситуаций.

Ранее Economist.kg сообщал, что президент Садыр Жапаров своим указом освободил Абсаттара Сыргабаева от должности министра транспорта и коммуникаций.

economist.kg