Генпрокуратура: Задержан бывший глава УГКНБ Бишкека Эльдар Жакыпбеков

Пока неизвестно, в чем он подозревается.

Задержан бывший начальник Управления ГКНБ по городу Бишкек Эльдар Жакыпбеков. Информацию редакции «Сводка АКИpress» 16 февраля подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«Ведется следствие», - отметили в надзорном органе.

Также в соцсетях распространилась фотография, где он сидит под конвоем спецназа.

Жакыпбеков возглавил столичное управление ГКНБ 3 декабря 2025 года.

13 февраля стало известно, что его освободили от занимаемой должности, вместо него назначен Улан Бийбосунов. Последний ранее руководил Службой внутренних расследований МВД.

АКИpress