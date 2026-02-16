Кыргызстан и Швейцария договорились о либерализации автоперевозок пассажиров и грузов

Подписание соглашения поручено министру транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

Кабинет министров одобрил проект межправительственного соглашения с Федеральным советом Швейцарии о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. Соответствующее распоряжение подписано 31 января 2026 года.

Документ направлен на упрощение двусторонних и транзитных автоперевозок между Кыргызстаном и Швейцарией, а также перевозок в третьи страны и из них.

Основные положения соглашения:

- перевозчики обеих стран получают право осуществлять пассажирские и грузовые автоперевозки в двустороннем и транзитном режимах;

- грузовые перевозки освобождаются от разрешительной системы, включая транзит и перевозки в третьи страны;

- подтверждён запрет каботажа — внутренние перевозки на территории другой стороны запрещены;

- регулярные пассажирские перевозки будут осуществляться по согласованию компетентных органов, нерегулярные — в ряде случаев без разрешений;

- транспортные средства освобождаются от налогов и сборов за владение и эксплуатацию (за исключением топлива и дорожных сборов);

- закреплены единые подходы к перевозке опасных и скоропортящихся грузов, а также к требованиям по весу и габаритам.

Для реализации соглашения создаётся совместный комитет, который будет рассматривать спорные вопросы и готовить предложения по корректировке документа. Соглашение также распространяется на Княжество Лихтенштейн в силу его таможенного союза со Швейцарией.

Соглашение начнёт действовать через 30 дней после завершения внутригосударственных процедур обеими сторонами и будет заключено на неопределённый срок.

tazabek.kg