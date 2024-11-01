Президент Садыр Жапаров принял главу МИД Казахстана Ермека Кошербаева

Президент Садыр Жапаров 13 февраля принял министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева.

Как сообщила пресс-служба Администрации президента, в ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес и отмечен значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимодействия.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам многостороннего сотрудничества в рамках международных и региональных организаций и подтверждена готовность к дальнейшей координации усилий на международной арене.

Глава государства сказал, что сегодня отношения Кыргызстана и Казахстана демонстрируют устойчивую положительную динамику, наполняются конкретным практическим содержанием, а межгосударственный политический диалог активно развивается на высшем и высоком уровнях.

В этом контексте Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что совместными усилиями реализуются значимые торгово-инвестиционные, транспортно-транзитные и водно-энергетические проекты, в том числе строительство Камбаратинской ГЭС-1.

В свою очередь министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев выразил благодарность за теплый прием казахстанской делегации и передал слова приветствия от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Ермек Кошербаев сказал, что сложившийся доверительный диалог между лидерами двух государств служит прочным фундаментом для дальнейшего укрепления союзнических отношений, обеспечения стабильности, благополучия и процветания народов двух стран.

Он также подтвердил, что одной из приоритетных задач внешнеполитического ведомства Казахстана является качественная и своевременная реализация договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также придание дополнительного импульса практическому взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

В завершение встречи Садыр Жапаров передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву приветствия и наилучшие пожелания. Кроме этого, пожелал успехов министру иностранных дел Казахстана Ермеку Кошербаеву в его государственной деятельности.

