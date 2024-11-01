ЦИК отменил свое решение по округу № 13. Депутаты ЖК становятся Алтынбеков, Мамытов и Карыбекова

Решение принято после рассмотрения заявления трех кандидатов Айбека Алтынбекова, Таланта Мамытова и Айгуль Карабековой.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 13 февраля признала выборы депутатов Жогорку Кенеша по округу №13, прошедших 30 ноября 2025 года, состоявшимися.

В заявлении они сообщили, что по делу в рамках округа №13 выявлены новые обстоятельства и решение ЦИК о признании выборов в округе недействительными подлежит пересмотру.

«В связи с тем, что правоохранительные органы выявили, кому принадлежали камеры в избирательных участках, необходимо исключить именно этого кандидата», - говорится в заявлении трех кандидатов.

По данным милиции, камеры относятся к представителям кандидата Бакыта Сыдыкова.

Заслушав милицию и кандидатов, члены ЦИК удовлетворили поступившее заявление: аннулированы голоса Сыдыкова, избранными депутатами признаны Алтынбеков, Мамытов и Карабекова.

За такое решение за проголосовали 9 членов ЦИК

В выборах, назначенных на 1 марта, участвовали:

1. Уланычбек Чолпонов

2. Айжан Султанова

3. Эркинбек Маматаев

4. Кызжибек Атабекова

5. Алмазбек Чомоев

6. Нуркан Койчуманова

7. Уланбек Асанов

8. Уланбек Абдималиков

9. Гулнура Апсабырова

10. Амантур Бейшенкул уулу

11. Каныбек Базарбаев

12. Замирбек Мамасадыков

13. Гульнара Абдыразакова

14. Акылбек Арстанбеков

15. Арсланбек Эгембердиев

16. Махсудахан Темирбаева

17.

18. Эльмирахан Алиева

19. Нурсыйда Базаркулова

20. Тумонбек Жолдошев

21. Бакыт Мацаков

22. Мелис Белеков

23. Токторали Калматов

