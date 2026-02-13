В Бишкеке и Чуйской области выявили подпольные цеха по производству алкоголя

В селе Ленин Аламудунского района Чуйской области выявлен цех по незаконному производству слабоалкогольного напитка «Макколли».

Государственная налоговая служба выявила в Бишкеке подпольный цех по производству алкогольной продукции. Производство осуществлялось без лицензии и без уплаты налогов.

В ходе проверки обнаружены 902 литра спирта, 381 бутылка водки «Пшеничная», 43 литра разбавленного спирта, оборудование для розлива и производства, а также 164 поддельные акцизные марки.

Кроме того, в селе Ленин Аламудунского района Чуйской области выявлен цех по незаконному производству слабоалкогольного напитка «Макколли». На предприятии также установлено отсутствие необходимых документов и лицензии, в связи с чем был наложен административный штраф.

Налоговая служба напоминает об ответственности за продажу подакцизной продукции без марок:

- при продаже до 200 единиц — штраф 100 тыс. сомов;

- при продаже более 200 единиц — лишение свободы до 7 лет.

В целях безопасности гражданам рекомендуется проверять подлинность акцизной марки на алкогольной продукции через мобильное приложение «Salyk». При выявлении подозрительной продукции необходимо обращаться в Налоговую службу.

Кабар