Объем работ «Тазалыка» вырос на 325 млн сомов за год

В 2025 году МП «Тазалык» общий объем выполненных работ по муниципальному заказу составил 1,37 млрд сомов, что на 325,6 млн сомов превышает уровень 2024 года. Об этом с докладом об итогах работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства выступил первый заместитель мэра города Бишкек Мирланбек Байгончоков.

По его словам, площадь санитарной очистки города увеличена до 11,1 млн кв. м, при этом объем выполненных работ достиг 1,21 млрд сомов с ростом на 321,5 млн сомов. Абонентская база по вывозу твердых бытовых отходов достигла 1,04 млн человек, а поступления составили 913,9 млн сомов при плановом показателе 804,8 млн сомов, что соответствует исполнению на уровне 113,6%.

В рамках озеленения и благоустройства в 2025 году на территории города высажено 18 755 саженцев деревьев и кустарников, что на 7 966 единиц больше, чем годом ранее, а также 1 586 001 однолетних цветов, 8 210 кустов роз и 229 380 луковиц тюльпанов.

Также проведена очистка русел рек Аламедин и Ала-Арча с вывозом около 107 тыс. тонн мусора и наносов. Выполнены работы по благоустройству и озеленению сквера «Правительственный» на пересечении улиц Чортекова и Жайыл Баатыра, а также построена оросительная скважина на площади 8 га.

МП «Бишкексвет» в 2025 году проведены масштабные работы по развитию городской системы освещения, в ходе которых заменено 1 161 лампа, проложено почти 280 км самоизолированных проводов, установлено и заменено 18 571 светодиодный светильник, из которых 6 815, в рамках капитального строительства, а также установлено 1 329 опор освещения, что позволило значительно повысить качество и надежность уличного освещения в городе.

Кроме того, в рамках программы обновления муниципального лифтового хозяйства в 2025 году заключены договоры на поставку и установку 100 лифтов, замена завершена на 36 объектах.

В сфере водоснабжения и водоотведения в 2025 году выполнен значительный комплекс работ на общую сумму 354,0 млн сомов, в результате чего проведена реконструкция канализационных сетей протяженностью 1,41 км, а также строительство и замена 18,9 км водопроводных сетей, что позволило повысить надежность инженерных систем и улучшить качество водоснабжения в ряде районов столицы.

Также Байгончоков отметил, что одновременно были завершены и продолжены стратегически важные проекты, в рамках которых расширен и введен в эксплуатацию водозабор «Башкара-Суу», продолжаются работы по усилению водозабора «Орто-Алыш», построен локальный водозабор для южной зоны города на сумму 48,5 млн сомов, объект реализован в полном объеме. Кроме того, завершена модернизация водозабора «ХБО» стоимостью 113,0 млн сомов, в настоящее время объект готовится к вводу в эксплуатацию.

Напомним, сегодня в театре «Тунгуч» под председательством председателя кабинета министров - руководителя администрации президента КР Адылбека Касымалиева прошло итоговое заседание коллегии мэрии города Бишкек «Об итогах социально-экономического развития города Бишкек за 2025 год и задачах на 2026 год».

