Спикер ЖК поручил усилить цифровизацию и сократить бумажный документооборот

По данным пресс-служба парламента, в совещании также принял участие первый заместитель спикера Чынгыз Ажибаев.

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев провел совещание с руководителями Аппарата парламента и заведующими отделами.

По данным пресс-служба парламента, в совещании также принял участие первый заместитель спикера Чынгыз Ажибаев.

Спикер поставил ряд задач по улучшению деятельности парламента, при этом отметив, что особое внимание необходимо уделить вопросу цифровизации.

«Известно, что при законотворческой деятельности и документообороте используется большое количество бумаги. Нужно исключить эту практику и сделать упор на цифровизацию», - сказал он.

Он также подчеркнул, что основные проблемы и важные вопросы общества должны обсуждаться внутри парламента с участием соответствующих сторон, а не за его стенами.

Маматалиев поднял инициативу по организации специальной дискуссионной площадки в Жогорку Кенеше, выразив готовность лично в ней участвовать.

Кабар