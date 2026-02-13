Верховный суд подписал договоры о сотрудничестве с ведущими вузами страны

В Верховном суде КР 12 февраля 2026 года состоялась встреча с ректорами и проректорами ведущих высших учебных заведений страны, в ходе которой были обсуждены вопросы углубления взаимодействия между судебной системой и университетским сообществом. Об этом сообщили в пресс-службе ВС.

Во встрече приняли участие председатель Верховного суда Кыргызской Республики Медербек Сатыев, заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова, руководитель аппарата Верховного суда Кыргызской Республики Сулайман Мыкыев, советник председателя Верховного суда Кыргызской Республики Руслан Мырзалимов, директор Высшей школы правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики Эркин Токтомамбетов, а также руководитель аппарата Конституционного суда Кыргызской Республики Каныбек Масалбеков.

Верховный суд собрал в своём здании руководство ведущих вузов страны для предметного обсуждения вопросов практической подготовки студентов по различным специальностям, проведения совместных научно-практических мероприятий и обмена экспертным опытом.

Подчеркивается, что современная судебная система нуждается не только в юристах. Речь идёт также о специалистах в области работы со средствами массовой информации и общественностью, бюджетного планирования и финансового контроля, цифровых платформ, кибербезопасности, аналитических и информационных систем судов.

Именно поэтому к участию во встрече были приглашены также руководители и представители университетов, в которых отсутствуют направления юриспруденции, но осуществляется подготовка востребованных для судебной системы специалистов по вышеуказанным профилям.

Во встрече приняли участие руководители следующих ведущих высших учебных заведений и научных институтов: Национальной академии наук Кыргызской Республики, Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, Международного университета «Ала-Тоо», Ошского государственного университета, Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова, Международного университета Кыргызстана, Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина, Кыргызско-Турецкого университета «Манас», Юридической академии Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова, Американского университета в Центральной Азии, Университета Центральной Азии.

Медербек Сатыев подчеркнул важность подготовки высококвалифицированных специалистов для судебной системы, отметив, что профессиональные навыки будущих юристов должны формироваться не только в аудиториях, но и в условиях реальной судебной практики. По его словам, системное сотрудничество с ведущими вузами является стратегическим фактором устойчивого развития государства и укрепления правовой системы.

В ходе встречи были определены ключевые механизмы сотрудничества:

Организация производственной и преддипломной практики студентов в судах с закреплением наставников из числа опытных судей и сотрудников аппарата. Студенты смогут участвовать в реальных процессах, оказывать помощь в подготовке документов, знакомиться с профессиональной этикой и стандартами работы судебной системы.

Проведение совместных научно-практических мероприятий — конференций, круглых столов и экспертных дискуссий, объединяющих академическое сообщество и судейский корпус для анализа судебной практики и выработки новых подходов к правоприменению.

Обмен аналитическими и методическими материалами между Верховным судом и вузами в целях актуализации образовательных программ и повышения научного потенциала университетов. При этом научно-исследовательский потенциал вузов будет ориентирован на развитие национальной судебной системы.

Реализация программ повышения квалификации для преподавателей и сотрудников вузов, способствующих интеграции академических и практических компетенций в юридическом образовании, а также привлечение профессорско-преподавательского состава к образовательным программам Высшей школы правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики.

По словам Медербека Сатыева, ключевая роль в успешной реализации договорённостей принадлежит руководству вузов: именно управленческие решения определяют глубину интеграции практики в образовательный процесс. Он выразил надежду на активную позицию университетов в формировании долгосрочной модели сотрудничества, основанной на взаимной ответственности и измеримых результатах.

В свою очередь руководители высших учебных заведений выразили благодарность председателю Верховного суда за то, что впервые в истории судебной системы на площадке суда были собраны представители ведущих вузов страны для обсуждения актуальных и проблемных вопросов взаимодействия.

По мнению участников встречи, выстраивание системного сотрудничества между Верховным судом и вузами создаёт основу для формирования единых подходов к подготовке юридических кадров по всей стране, что в дальнейшем положительно отразится на качестве судебной практики и уровне правовой культуры в обществе.

Кроме того, участники встречи выступили с инициативой провести национальную научно-практическую конференцию, приуроченную ко Дню Конституции Кыргызской Республики, с участием представителей судебной системы, научного сообщества и ведущих высших учебных заведений страны. Проведение такого мероприятия позволит обсудить актуальные вопросы конституционного развития, правоприменительной практики и укрепления принципов верховенства права.

По итогам встречи стороны договорились развивать сотрудничество, поддерживать постоянный диалог и укреплять профессиональный потенциал судебной системы.

В рамках мероприятия Верховный суд подписал договоры о сотрудничестве в сфере практической подготовки студентов с приглашёнными ведущими высшими учебными заведениями страны.

Такое сотрудничество станет важным шагом к повышению качества правосудия, обеспечению единообразия судебной практики и подготовке высококвалифицированных специалистов для судебной системы Кыргызской Республики.

По окончании мероприятия всем партнерам были вручены памятные подарки от судебной системы.

