Открывается прямой авиарейс по маршруту Гуанчжоу – Бишкек – Гуанчжоу

Бишкек, "Саясат.kg". Китайская сторона проинформировала, что запуск рейса Гуанчжоу – Бишкек – Гуанчжоу запланирован на 29 марта 2026 года.

11 февраля 2026 года состоялась рабочая встреча представителей Генерального консульства Кыргызской Республики в г. Гуанчжоу с руководством авиакомпании China Southern Airlines.

В ходе встречи были обсуждены вопросы запуска регулярного авиасообщения по маршруту Гуанчжоу – Бишкек – Гуанчжоу, а также перспективы открытия рейса по направлению Бишкек – Гуанчжоу – Санья (провинция Хайнань, КНР).

Китайская сторона проинформировала, что запуск рейса Гуанчжоу – Бишкек – Гуанчжоу запланирован на 29 марта 2026 года. Ожидается, что полеты будут выполняться с периодичностью два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Продажа авиабилетов открыта с 11 февраля 2026 года.

Стороны выразили уверенность, что установление прямого авиасообщения будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономического, инвестиционного и туристического сотрудничества между двумя государствами.