Абсаттар Сыргабаев: В связи с погодными условиями ситуация на перевале Тоо-Ашуу находится под полным контролем министерства

Водителям рекомендуется не выезжать на встречную полосу, строго соблюдать правила дорожного движения.

Обстановка на перевале Тоо-Ашуу на автодороге Бишкек-Ош находится под контролем Министерства транспорта и коммуникаций. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев.

«В связи с резким ухудшением погодных условий в большинстве регионов страны выпал снег, работы по очистке автомобильных дорог ведутся в непрерывном режиме. Обстановка на перевале Тоо-Ашуу автодороги Бишкек-Ош находится под постоянным контролем Министерства. Дорожно-эксплуатационным предприятиям по Республике поручено обеспечить полный контроль на отведенных за ними участках, организовать круглосуточное дежурство, регулярно проводить очистку дорог и посыпку песчано-соляной смесью. Водителям рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения, не выезжать на встречную полосу а также своевременно заменить автомобильные шины с летних на зимние», - отметил Сыргабаев.

Отметим, что введенное 11 февраля 03:40 ночи ограничение на движение тяжелых грузовых автомобилей на перевале Тоо-Ашуу автодороги Бишкек-Ош продолжает действовать. Водителям рекомендуется не выезжать на встречную полосу, строго соблюдать правила дорожного движения.