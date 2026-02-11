Штормовое предупреждение! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер

МЧС предупреждает о необходимости находиться в безопасных местах во время сильного ветра.
По данным Гидрометеорологической службы МЧС, в ближайшие три часа и в течение дня в городе Бишкек и в Чуйской долине ожидается сильный западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.
МЧС предупреждает о необходимости находиться в безопасных местах во время сильного ветра. В частности, держитесь подальше от линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев и оставайтесь в безопасных помещениях.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно звоните по номеру 112. Звонок бесплатный, служба работает круглосуточно.