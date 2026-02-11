На перевале Тоо-Ашуу введено ограничение на проезд для большегрузных авто

На автодороге Бишкек-Ош на перевале Тоо-Ашуу сегодня введено временное ограничение на движение тяжелогрузных автомобилей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций КР.

По данным ведомства, в большинстве регионов страны выпал снег, дорожно-очистительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Также осуществляется постоянная подсыпка автомобильных дорог песчано-соляной смесью.

Кроме того, на автодороге Суусамыр-Талас-Тараз на перевале Отмок наблюдается снег. Проезд открыт.