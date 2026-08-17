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Онкологи назвали основные причины развития рака в Кыргызстане

Исследования в области эпидемиологии рака показывают, что 90-95% случаев связаны с канцерогенными факторами окружающей среды и образом жизни.

В Бишкеке прошла научно-практическая конференция «Знание — сила: боремся с раком вместе», приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака.

В ходе мероприятия рассказали о причинах развития онкологических заболеваний. Исследования в области эпидемиологии рака показывают, что 90-95% случаев связаны с канцерогенными факторами окружающей среды и образом жизни.

Среди них:

курение — причина около 30% всех видов рака;
особенности питания — 35%;
инфекционные агенты — 10%;
профессиональные канцерогены — 4-5%;
ионизирующее излучение — 4-5%;
ультрафиолетовое излучение — 2-3%;
потребление алкогольных напитков — 2-3%;
загрязнение атмосферного воздуха — 1-2%;
репродуктивные факторы — 4-5%;
низкая физическая активность — 4-5%;
гормональные факторы — 2-3%.

Источник: АКИpress
 

           