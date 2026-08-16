Кабинет Министров принял постановление по вопросам деятельности Национальной академии наук Кыргызской Республики

Бишкек, "Саясат.kg". Кроме того, упорядочен порядок избрания членов Академии - установлены квалификационные требования, возрастные ограничения и механизмы академической ответственности.

Кабинет Министров Кыргызской Республики принял постановление по вопросам деятельности Национальной академии наук при Президенте Кыргызской Республики.

Так, согласно решению утверждены: устав Национальной академии наук Кыргызской Республики при Президенте Кыргызской Республики, положение о координационном совете по фундаментальным и прикладным исследованиям в области науки и инновационных технологий и положение об избрании членов Национальной академии наук.

Постановлением также урегулирован правовой статус Академии и усилена роль научной экспертизы. Введена обязанность по подготовке двух отчётов: ежегодного национального отчёта по науке для Президента Кыргызской Республики и годового отчёта о научных достижениях для Кабинета Министров за отчётный период.

Кроме того, упорядочен порядок избрания членов Академии - установлены квалификационные требования, возрастные ограничения и механизмы академической ответственности. Включены положения, касающиеся кодекса этики сотрудников Академии и мер по предотвращению конфликта интересов при выполнении научной или административной деятельности.