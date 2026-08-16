В МИД прокомментировали задержание гражданки Кыргызстана в Ираке

Бишкек, "Саясат.kg". Министерство призывает граждан Кыргызской Республики строго соблюдать законы страны пребывания.

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики относительно задержания гражданки Кыргызской Республики А.Б.Дженалиевой, на территории Республики Ирак, вызвавшее общественный резонанс, информирует о следующем.

С момента начала распространения информации о задержании данной гражданки в социальных сетях 7 ноября 2025 года, Посольством Кыргызской Республики в Государстве Кувейт в оперативном порядке была начата работа по выяснению обстоятельств и оказании консульско-правовой помощи А.Б.Дженалиевой.

Сотрудником Посольства поддерживалась постоянная связь с родственниками гражданки и посредством телефонных разговоров предоставлялась подробная информация. Также осуществлялось непрерывное взаимодействие с компетентными органами Республики Ирак вплоть до полного разрешения вопроса.

В результате, принятие решения о депортации гражданки А.Б.Дженалиевой за нарушение миграционного законодательства было ускорено и 26 декабря 2025 года она вернулась в Кыргызскую Республику.

Министерство призывает граждан Кыргызской Республики строго соблюдать законы страны пребывания.