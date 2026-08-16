В 2026 году в Чуйской области будут реализованы масштабные проекты по развитию энергетической отрасли

Бишкек, "Саясат.kg". В рамках данных программ в 2026 году филиалом ОАО «Кыргызстан УЭТ» — Чуйским предприятием электрических сетей

Министерством энергетики Кыргызской Республики последовательно реализуются меры, направленные на устойчивое развитие энергетической отрасли и повышение надёжности электроснабжения населения. В рамках утверждённых министерством программ в регионах страны проводится модернизация электрических сетей и ввод в эксплуатацию новых энергетических объектов.

В рамках данных программ в 2026 году филиалом ОАО «Кыргызстан УЭТ» — Чуйским предприятием электрических сетей — запланировано строительство следующих объектов:

подстанции 110/35/10 кВ «Манас»; строительство второй очереди подстанции 220/35/10 кВ «Чуйская»; подстанции 110/35/10 кВ «Күн-Туу»; подстанции 35/10 кВ «Ленинская».

Кроме того, в план включены работы по замене изношенных воздушных линий электропередачи на современные самонесущие изолированные провода (СИП). В частности, предусмотрено:

15,67 км воздушных линий 10 кВ (СИП-3);

103,81 км воздушных линий 0,4 кВ (СИП-2);

реконструкция 0,37 км кабельной линии 10 кВ;

реконструкция 0,15 км кабельной линии 0,4 кВ.

Также в 2026 году на территории Чуйского предприятия электрических сетей планируется строительство цеха по производству железобетонных опор.

В целом по области будет заменено 2800 железобетонных опор и установлено 5 новых трансформаторов.

В целях цифровизации электросетевого хозяйства планируется установка более 80 тысяч «умных» (АСКУЭ) приборов учёта электроэнергии, проведение капитального ремонта 785 трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание 5176 трансформаторных подстанций.

Реализация указанных мероприятий направлена на обеспечение стабильного и надёжного электроснабжения, повышение качества предоставляемых услуг, бесперебойное обеспечение потребителей электрической энергией и предупреждение возможных аварийных ситуаций.

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