Мэр Айбек Джунушалиев встретился с представителями ЕБРР

Бишкек, "Саясат.kg". Стороны обсудили реализацию совместных проектов, в том числе в сферах теплоснабжения и водоснабжения города Бишкек, а также участие столицы в программе ЕБРР «Зеленые города».

В мэрии города Бишкек состоялась встреча мэра Айбека Джунушалиева с представителями Европейского банка реконструкции и развития.



Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе встречи стороны обсудили реализацию совместных проектов, в том числе в сферах теплоснабжения и водоснабжения города Бишкек, а также участие столицы в программе ЕБРР «Зеленые города».



Глава города проинформировал представителей банка о ключевых проектах, реализуемых в Бишкеке. Среди них – строительство и эксплуатация эко-технологического завода, а также мероприятия по озеленению и улучшению качества атмосферного воздуха. Так, в 2025 году в городе высажено 19 тысяч зеленых насаждений, а в 2026 году планируется посадка порядка 50 тысяч саженцев.





В свою очередь представители ЕБРР отметили готовность оказывать поддержку в реализации проектов, предусмотренных Генеральным планом развития города Бишкек до 2050 года.



«Мы выражаем благодарность за оказываемую поддержку. Вы сопровождаете проекты на всех этапах – от подготовки до реализации. Мы всегда открыты к сотрудничеству и надеемся, что в дальнейшем будем продолжать работать в таком же русле», — подчеркнул мэр Айбек Джунушалиев.



По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству в реализации совместных проектов.