Отобраны разработчики учебников нового поколения по трем предметам

Бишкек, "Саясат.kg". Согласно результатам конкурса, по предмету «Кыргызский язык» была определена необходимость привлечения дополнительных авторов.

Министерство просвещения Кыргызской Республики провело конкурс по отбору авторов и разработчиков с целью подготовки учебников нового поколения в рамках перехода к 12-летней модели образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерство образования и науки Кыргызской Республики

Конкурс был организован в два этапа по предметам "Кыргызский язык" (1–12 классы), "География" и "История" (7–12 классы).

На первом этапе специально созданная комиссия оценивала резюме участников, их профессиональный опыт, научно-методические работы и компетентность.

На втором этапе кандидаты защищали свои проекты, разработанные на основе предложенного задания, посредством презентаций в офлайн- и онлайн-форматах.

По итогам конкурса:

● по предмету «География» было принято 10 заявок, отобраны 10 авторов;

● по предмету «История» было принято 16 заявок, отобраны 12 авторов;

● по предмету «Кыргызский язык» было принято 24 заявки, отобраны 5 авторов.

Согласно результатам конкурса, по предмету «Кыргызский язык» была определена необходимость привлечения дополнительных авторов.

Отметим, что министерство объявило конкурс по отбору авторов и разработчиков учебников 10 октября 2025 года: https://edu.gov.kg/posts/4527/

https://edu.gov.kg/posts/4742/