Минтранс: Дороги по республике открыты во всех направлениях

Министерство транспорта и коммуникаций призывает строго соблюдать правила дорожного движения.

27 января 2026 года на автомобильных дорогах международного и местного значения, а также на перевалах страны проезд открыт, ограничений нет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

На перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бел автодороги Бишкек-Ош, а также на перевале Отмок автодороги Тараз-Талас-Суусамыр идет мелкий снег.

Дорожно-эксплуатационные предприятия, обслуживающие данные участки, осуществляют постоянный контроль за зимним содержанием.

Также на перевале Тон-Мурун автодороги Ош-Сары-Таш-Эркечтам, на перевалах Долон и Туз-Бел автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт, а также на автодороге Туп-Кеген проезд открыт, движение осуществляется без ограничений.

Подведомственные Министерству транспорта и коммуникаций дорожно-эксплуатационные предприятия в круглосуточном режиме проводят работы по очистке автомобильных дорог от снега и подсыпке противогололедными инертными материалами.

Министерство транспорта и коммуникаций призывает строго соблюдать правила дорожного движения.