Судьи, назначенные на пятилетний срок, принесли присягу

Медербек Сатыев поздравил назначенных судей и призвал их неукоснительно соблюдать принесённую присягу.
27 января 2026 года с участием председателя Верховного суда Кыргызской Республики Медербека Сатыева судьи, впервые назначенные в местные суды Кыргызской Республики сроком на пять лет, принесли присягу.
В соответствии с указами Президента Кыргызской Республики о первом назначении судей местных судов Кыргызской Республики сроком на пять лет для осуществления судейских полномочий были назначены:
• в Араванский районный суд Ошской области — Акылбекова Айжамал Акылбековна;
• в Ошский городской суд — Джамбурчиева Каныкей Аширбековна и Маданбекова Лира Орумбековна;
• в Узгенский районный суд — Рыскулов Асхат Жаныбаевич;
• в Тонский районный суд Иссык-Кульской области — Сарыбаев Самарбек Назарбекович.
Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Медербек Сатыев поздравил назначенных судей и призвал их неукоснительно соблюдать принесённую присягу.
Следует отметить, что в соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» осуществление полномочий назначенными судьями Кыргызской Республики начинается со дня принесения присяги.