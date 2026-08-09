Судьи, назначенные на пятилетний срок, принесли присягу

Медербек Сатыев поздравил назначенных судей и призвал их неукоснительно соблюдать принесённую присягу.

27 января 2026 года с участием председателя Верховного суда Кыргызской Республики Медербека Сатыева судьи, впервые назначенные в местные суды Кыргызской Республики сроком на пять лет, принесли присягу.

В соответствии с указами Президента Кыргызской Республики о первом назначении судей местных судов Кыргызской Республики сроком на пять лет для осуществления судейских полномочий были назначены:

• в Араванский районный суд Ошской области — Акылбекова Айжамал Акылбековна;

• в Ошский городской суд — Джамбурчиева Каныкей Аширбековна и Маданбекова Лира Орумбековна;

• в Узгенский районный суд — Рыскулов Асхат Жаныбаевич;

• в Тонский районный суд Иссык-Кульской области — Сарыбаев Самарбек Назарбекович.

Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Медербек Сатыев поздравил назначенных судей и призвал их неукоснительно соблюдать принесённую присягу.

Следует отметить, что в соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» осуществление полномочий назначенными судьями Кыргызской Республики начинается со дня принесения присяги.