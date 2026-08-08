Оснований для паники нет. Минздрав Кыргызстана о вирусе Nipah

Бишкек, "Саясат.kg". Оснований для паники нет. Система здравоохранения страны готова к оперативному реагированию на возможные эпидемиологические угрозы.

В Кыргызстане случаи заражения вирусом Nipah не зарегистрированы. Об этом Саясат.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация под постоянным контролем органов санитарно-эпидемиологического надзора.

Оснований для паники нет. Система здравоохранения страны готова к оперативному реагированию на возможные эпидемиологические угрозы.

«В целях предупреждения возможного завоза инфекции усилены меры санитарно-карантинного контроля на государственной границе. Сотрудники санитарно-карантинных пунктов мониторят состояние здоровья прибывающих лиц и санитарный контроль транспортных средств, проводят профилактические мероприятия в соответствии с действующими нормативными требованиями», — подчеркнули в министерстве.

Медицинские организации страны проинструктированы по вопросам раннего выявления, изоляции пациентов и организации противоэпидемических мероприятий.

МЗ КР постоянно взаимодействует с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и международными партнерами для обмена эпидемиологической информацией и координации профилактических мер.