Состоялось заседание рабочей группы по подготовке Всемирных игр кочевников – 2026

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе заседания была заслушана информация о локациях проведения мероприятий, формате и ходе игр, а также об организационных вопросах подготовки.

26 января 2026 года под председательством министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбека Мамбеталиева состоялось заседание рабочей группы по подготовке к Всемирным играм кочевников, которые пройдут в сентябре 2026 года.

В заседании приняли участие заместители министра, директор Государственного агентства по физической культуре и спорту при Кабинете Министров Кыргызской Республики Калыбек Молдажиев, руководитель Международного секретариата Всемирных игр кочевников Нурсултан Аденов, народный артист Кыргызской Республики, главный режиссёр Алтынбек Максутов, а также руководители государственных органов и профильных ведомств.

В ходе заседания была заслушана информация о локациях проведения мероприятий, формате и ходе игр, а также об организационных вопросах подготовки. По итогам обсуждения ответственным государственным органам были даны соответствующие поручения для обеспечения качественной и своевременной подготовки Всемирных игр кочевников.