В этом году Жалал-Абадской области будет установлено более 65 тысяч умных счётчиков

Умные счётчики защищают электрооборудование от перегрузок и возможных повреждений.
В 2026 году в Жалал-Абадской области планируется установка более 65 тысяч умных счётчиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
В соответствии с государственной политикой цифровизации, в результате проводимых реформ Министерством энергетики в 2025 году филиалом ОАО «НЭСК» — Жалал-Абадским предприятием электрических сетей, в рамках плана было установлено 82 000 умных счётчиков.
В частности:
-в Сузакском районе — 34 711 шт;
-в Базар-Коргонском районе — 33 650 шт;
-в городе Майлуу-Суу — 7 165 шт;
в городе Кара-Куль — 6 501 шт умных счётчик.
В свою очередь, в 2026 году в Жалал-Абадской области планируется установка более 65 тысяч умных счётчиков. Они будут установлены в Кок-Артской долине Сузакского района, а также в Токтогульском и Ноокенском районах.
Умные счётчики, помимо точного учёта потребляемой электроэнергии, защищают электрооборудование от перегрузок и возможных повреждений.
Кроме того, они:
позволяют осуществлять дистанционный контроль за потреблением электроэнергии;
сокращают влияние человеческого фактора при расчётах;
обеспечивают получение точной и оперативной информации о потреблённой электроэнергии;
способствуют выявлению незаконных подключений;
обеспечивают для потребителей прозрачный и удобный учёт;
стимулируют рациональное и экономное использование электроэнергии.
Реализация данных мероприятий направлена на ускорение цифровых преобразований в электроэнергетической отрасли, повышение качества предоставляемых населению услуг и обеспечение прозрачности в энергетическом секторе.
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