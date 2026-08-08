В этом году Жалал-Абадской области будет установлено более 65 тысяч умных счётчиков

Умные счётчики защищают электрооборудование от перегрузок и возможных повреждений.

В 2026 году в Жалал-Абадской области планируется установка более 65 тысяч умных счётчиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В соответствии с государственной политикой цифровизации, в результате проводимых реформ Министерством энергетики в 2025 году филиалом ОАО «НЭСК» — Жалал-Абадским предприятием электрических сетей, в рамках плана было установлено 82 000 умных счётчиков.

В частности:

-в Сузакском районе — 34 711 шт;

-в Базар-Коргонском районе — 33 650 шт;

-в городе Майлуу-Суу — 7 165 шт;

в городе Кара-Куль — 6 501 шт умных счётчик.

В свою очередь, в 2026 году в Жалал-Абадской области планируется установка более 65 тысяч умных счётчиков. Они будут установлены в Кок-Артской долине Сузакского района, а также в Токтогульском и Ноокенском районах.

Умные счётчики, помимо точного учёта потребляемой электроэнергии, защищают электрооборудование от перегрузок и возможных повреждений.

Кроме того, они:

позволяют осуществлять дистанционный контроль за потреблением электроэнергии;

сокращают влияние человеческого фактора при расчётах;

обеспечивают получение точной и оперативной информации о потреблённой электроэнергии;

способствуют выявлению незаконных подключений;

обеспечивают для потребителей прозрачный и удобный учёт;

стимулируют рациональное и экономное использование электроэнергии.

Реализация данных мероприятий направлена на ускорение цифровых преобразований в электроэнергетической отрасли, повышение качества предоставляемых населению услуг и обеспечение прозрачности в энергетическом секторе.

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