В мэрии Бишкека состоялась встреча с представителями Международной федерации хоккея

Бишкек, "Саясат.kg". Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и надежду на реализацию совместных проектов в рамках развития хоккея и спорта в городе Бишкек.

В мэрии города Бишкек в рамках проходимого молодежного чемпионата по хоккею с шайбой состоялась встреча мэра столицы с членами Совета Международной федерации хоккея - президентом Федерации хоккея Италии Андреа Гиосом и председателем турнира Францом Рэндлом.



На встрече также приняли участие президент Федерации хоккея с шайбой Кыргызской Республики Анвар Оморканов, а также вице-президент и член Совета Международной федерации хоккея Айваз Оморканов.



В ходе встречи мэр города отметил, что муниципалитет рассматривает возможности формирования комплексной программы по развитию хоккея в столице, подчеркнув важность проведения международных и республиканских спортивных турниров для развития городской спортивной инфраструктуры и поддержки молодежи.



В свою очередь мэрией города Бишкек уже начаты работы по развитию хоккея в столице. К примеру, с2025 года начата всесторонняя поддержка молодежной хоккейной команды «Алга», которая выступает за столицу.



Представители Международной федерации хоккея выразили благодарность за теплый прием и отметили, что тесное взаимодействие федерации хоккея с органами местного самоуправления играет ключевую роль в развитии данного вида спорта.



По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и надежду на реализацию совместных проектов в рамках развития хоккея и спорта в городе Бишкек.