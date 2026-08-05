Общая стоимость 145,8 млн сомов. Адылбек Касымалиев передал Министерству энергетики около 40 единиц специального автотранспорта

Бишкек, "Саясат.kg". Общая стоимость 37 единиц специальной техники составила 145,8 млн сомов.
Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев передал Министерству энергетики Кыргызской Республики ключи от специальных автотранспортных средств.
Следует отметить, что в соответствии с планом капитального строительства, реконструкции, технического обеспечения и модернизации объектов ОАО «Кыргызстан улуттук электр тармагы» были приобретены 17 единиц бригадных автомобилей модели JAC–T8, 8 экскаваторов-погрузчиков модели SHANMON–388H, а также в рамках проекта «Модернизация и устойчивое развитие энергетической отрасли» — 2 автоподъёмника высотой 45 метров на базе КАМАЗ-43118 и 10 бригадных автомобилей модели JAC–N56.
Общая стоимость 37 единиц специальной техники составила 145,8 млн сомов.
Выступая с речью на торжественной церемонии, Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев отметил, что развитие энергетической отрасли является одним из приоритетных направлений государственной политики, и добавил, что по поручению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в сфере энергетики проводятся масштабные и скоординированные строительные работы, а также реализуются крупные проекты.
«Энергетическая отрасль Кыргызстана из года в год развивается, укрепляется в техническом плане, обновляются гидроэнергетические мощности. Проводится модернизация гидроэлектростанций, замена агрегатов, срок эксплуатации энергообъектов продлевается. Это результат вашего труда. В последние годы мы приобретаем сотни единиц специальной и служебной техники. Уверен, что позитивные изменения в энергетике будут продолжены. Сегодня мы также передали вам новую технику. Пусть она служит народу и государству», - сказал Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев.
Отметим, что в 2025 году для энергетической и угольной отраслей было приобретено в общей сложности более 160 единиц специального автотранспорта.