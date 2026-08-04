Глава кабмина проверил работу Института геологии им. Адышева при НАН КР

Бишкек, "Саясат.kg". Глава Кабмина осмотрел библиотеку Института, уникальные экспонаты музея Института

Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев ознакомился с деятельностью Института геологии имени М.Адышева Национальной академии наук при Президенте Кыргызской Республики.



В ходе ознакомления была представлена информация об основных направлениях научно-исследовательской деятельности института, реализуемых проектах, а также о вкладе ученых в изучение минерально-сырьевого потенциала страны и развитие геологической науки.



Глава Кабмина осмотрел библиотеку Института, уникальные экспонаты музея Института, в том числе останки динозавров, найденных на территории республики, а также осмотрел рабочие помещения и лаборатории.



Основными направлениями научной деятельности Института являются: фундаментальные и прикладные научные исследования в области региональной геологии, полезных ископаемых, физической географии, геоэкологии и инженерной геологии.



Глава Кабинета Министров Адылбек Касымалиев подчеркнул важность научных исследований в сфере геологии для устойчивого социально-экономического развития страны и отметил необходимость поддержки фундаментальной и прикладной науки.



Он также отметил, что министерствам необходимо усилить системное взаимодействие с профильными научными институтами в целях внедрения современных разработок и инновационных технологий, повышения эффективности решений актуальных вопросов в курируемых направлениях.



Особое внимание было уделено вопросам исследований, подготовке научных кадров, материально-техническому обеспечению и перспективам дальнейшего развития института.



По итогам посещения профильным государственным органам дан ряд поручений.