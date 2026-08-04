Кыргызстан получит от Саудовской Аравии 50 млн долларов на новые школы

Первая фаза проекта уже завершена: по стране построено 30 школ

Кыргызстан получит от Саудовской Аравии 187,5 млн саудовских риалов (около 50 млн долларов) на строительство новых школ. Это предусмотрено проектом закона о ратификации кредитного соглашения между странами, который вынесен в Жогорку Кенеш.

Кредит дается на 25 лет, включая льготный период в 5 лет. Процентная ставка кредита - 1,5% годовых.

Средства планируют направить на строительство пяти школ и семи дополнительных корпусов в Бишкеке и двух учебных заведений в Чуйской области.

Реализация проекта обозначена с 2026 по 2029 год.

Ранее завершена первая фаза проекта, позволившая построить 30 школ по республике.

Источник: vesti.kg



