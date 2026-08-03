В Балыкчы по инициативе Государственного секретаря Арслана Койчиева установлена мемориальная доска на исторической мечети

Бишкек, "Саясат.kg". В завершение мероприятия был прочитан Коран и вознесены молитвы в память о Шабдан батыре, его сыновьях и Кемел ажы.

В городе Балыкчы по инициативе Государственного секретаря Кыргызской Республики Арслана Койчиева состоялась церемония установки мемориальной доски на исторической мечети, основанной сыном легендарного Шабдан батыра – первым казием мусульман Кыргызстана Кемел ажы Шабдан уулу (1882–1948), где он также осуществлял свою религиозную деятельность.

Кемел ажы в 1946–1948 годах служил имамом в данной мечети, внося вклад в духовную жизнь кыргызского народа и развитие ислама в стране. Его религиозно-просветительская деятельность имела особое значение для сохранения национальных и духовных ценностей.

В церемонии открытия мемориальной доски также приняли участие Полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Бакыт Жетигенов, Азирети муфтий Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдулазиз кары Закиров, председатель Совета аалымов Замир Ракиев, а также потомки Шабдан батыра и местные жители.

В завершение мероприятия был прочитан Коран и вознесены молитвы в память о Шабдан батыре, его сыновьях и Кемел ажы.