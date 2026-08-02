Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев вручил Министерству обороны более 80 единиц автотранспортных средств

Бишкек, "Саясат.kg". Министерству обороны Кыргызской Республики передано 81 автотранспортное средство. В их числе: 36 единиц автомашин марки «Шевролет «Кобальт», 19 автомобилей JAC T-6, 18 единиц марки «Газель»

Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии вручения ключей Министерству обороны Кыргызской Республики от 81 единицы автотранспортных средств.

Глава Кабинета Министров Адылбек Касымалиев от имени Президента Кыргызской Республики и Кабинета Министров поздравил Министерство обороны с приобретением за счет бюджетных средств 81 новой единицы автотехники.

«Отмечу, что среди них — 19 автомобилей JAC T-6 и 36 автомобилей Chevrolet, произведенных на заводе «Тулпар Моторс» в Кыргызстане. Защита Отечества — высший священный долг. Современная армия — это армия, сочетающая в себе дух предков и разум эпохи. Сегодняшние воины, как и в прежние времена, обладают стойкостью, мужеством и отвагой. Но в руках у них уже не меч, а современная техника. Вместо щита - закон и порядок, вместо лука - знания и точный расчет, вместо личной силы - единство и воинская дисциплина. Мы убеждены, что наши солдаты - это воины, глубоко осознающие ответственность перед Родиной. Для вас присяга - не просто слова, а судьба. Приказ - не обязанность, а честь. Служба - не профессия, а ответственность на всю жизнь. Пока у нас есть такая Армия - наши границы будут надежно защищены, небо будет мирным, а государство - устойчивым и уверенным», - сказал он, добавив, что передаваемая сегодня техника позволит повысить мобильность воинских подразделений, обеспечит безопасное и оперативное передвижение личного состава.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что в последние годы значительно укрепилась обороноспособность страны. Бюджет Вооруженных Сил Кыргызской Республики по сравнению с 2018–2019 годами увеличен более чем на 300%. Эти средства в первую очередь направляются на укрепление материально-технической базы, оснащение армии современным вооружением и техникой, развитие инфраструктуры воинских частей, военных городков и гарнизонов. Закуплены современные образцы вооружения, военной и специальной техники, включая средства противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы.

Глава Кабмина продолжил, что Министерство обороны успешно реализовало первый этап цифровизации, оптимизированы процессы документооборота, учета гражданского персонала и воинского учета. В настоящее время электронная система воинского учета в пилотном режиме запущена в пяти военных комиссариатах, а до марта текущего года она будет внедрена еще в 25 военных комиссариатах. Начат процесс цифровизации военных билетов.

Председатель Кабинета Министров также остановился на мерах социальной защиты военнослужащих. В настоящее время: суточная компенсация за аренду жилья в городе Бишкек увеличена до 500 сомов, в регионах - до 420 сомов; ежемесячно выплачивается компенсация по ипотечному жилью - 18 тыс. сомов для военнослужащих в Бишкеке и 15 тыс. сомов - в регионах; военнослужащим со стажем более 20 лет государство предоставит компенсацию до погашения ипотеки; независимо от региона службы предоставлена возможность приобретения ипотечного жилья в выбранном месте; через Государственную ипотечную компанию военнослужащим Министерства обороны в ближайшее время будет предоставлено более 900 квартир в домах, находящихся на завершающей стадии строительства.

Справочно:

Министерству обороны Кыргызской Республики передано 81 автотранспортное средство. В их числе: 36 единиц автомашин марки «Шевролет «Кобальт», 19 автомобилей JAC T-6, 18 единиц марки «Газель», 5 вахтовых автобусов, 3 микроавтобуса « JAC «Sunray».