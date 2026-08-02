Соблюдение ПДД: в столице совещание с водителями автобусов

Работа в данном направлении будет продолжена на постоянной основе.

В муниципальном предприятии «Бишкекский городской транспорт» состоялось совещание по вопросам соблюдения водителями общественного транспорта правил дорожного движения и обеспечения безопасности на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В рамках совещания обсуждены итоги рейдовых мероприятий, которые проводятся каждую неделю по вторникам, четвергам и пятницам на остановках города Бишкек с наибольшим пассажиропотоком. Кроме того, в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с водителями были проведены разъяснительные работы и дополнительные инструктажи.

В совещании приняли участие директор муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» Т.Т. Капаров, начальник отдела БДД предприятия А.С. Койшыбаев, а также представители УПСМ по ГУВД города Бишкек.

В ходе обсуждения рассмотрены основные причины дорожно-транспортных происшествий, а также озвучен ряд предложений, направленных на повышение ответственности водителей общественного транспорта и дальнейшее усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения.

Безопасность и комфорт пассажиров общественного транспорта остаются приоритетными задачами, и работа в данном направлении будет продолжена на постоянной основе.