Ситуация на перевалах: движение транспорта осуществляется в штатном режиме

Министерство призывает водителей не выезжать на встречную полосу

20 января 2026 года (09:50) на перевалах Республики дороги открыты, ограничений движения нет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По данным ведомства, дорожно-эксплуатационными предприятиями организовано круглосуточное дежурство, осуществляются работы по очистке дорожного полотна от снега и подсыпке соляно-песчаной смеси.

Министерство призывает водителей не выезжать на встречную полосу, строго соблюдать правила дорожного движения, своевременно менять летние шины на зимние и иметь при себе необходимый инвентарь.