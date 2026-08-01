Энергетики усилили контроль за работой электросетей в связи с холодами

Бишкек, "Саясат.kg". В состояние повышенной готовности приведены ремонтные бригады, транспорт и специальная техника. Ведётся непрерывный мониторинг оперативной обстановки.

В связи с объявленным штормовым предупреждением и прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями на всей территории Кыргызской Республики энергетики усиливают контроль за работой энергообъектов. На случай внештатных ситуаций подготовлен аварийно-ремонтный запас, отработаны схемы оперативного устранения возможных повреждений.

По данным ОАО «НЭС Кыргызстана», в состояние повышенной готовности приведены ремонтные бригады, транспорт и специальная техника. Ведётся непрерывный мониторинг оперативной обстановки. Утверждены графики круглосуточных дежурств соответствующих служб.

Низкие температуры воздуха влекут за собой рост энергопотребления, что может привести к увеличению нагрузки на электросетевое оборудование. В связи с этим призываем потребителей к энергосбережению и рекомендуем не включать одновременно несколько энергоёмких электроприборов.

По вопросам электроснабжения вы можете обратиться в круглосуточный call-центр ОАО «НЭСК» по номеру 105, а также по мобильным номерам операторов: 0772 001 209, 0556 001 209, либо через WhatsApp по номеру 0702 001 209.