Крушение поездов в Испании: пострадавших кыргызстанцев не зафиксировано

Бишкек, "Саясат.kg". Министерство и Посольство Кыргызской Республики во Франции продолжает поддерживать контакт с испанскими компетентными органами и держит ситуацию на контроле.

18 января в испанском городе Адамус, расположенном на юге страны, произошла трагическая железнодорожная катастрофа. В результате столкновения двух пассажирских поездов погибли по меньшей мере 39 человек, а более 120 получили ранения.



Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщило, что, согласно предварительным данным испанских властей, среди пострадавших и погибших кыргызстанцев не обнаружено. Также посольству во Франции не поступало никаких обращений за помощью от граждан Кыргызстана.



Министерство и посольство продолжают поддерживать связь с испанскими службами и внимательно следят за развитием ситуации.