В аэропорту «Манас» отменили четыре рейса из-за тумана

Отечественная Tez Jet отменила два рейса в город Манас без объяснения причин.

Из-за тумана видимость в международном аэропорту «Манас» на взлетно-посадочной полосе составляет от 400 до 800 метров. Отменили четыре рейса, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что взлет и посадка рейсов осуществляются в штатном режиме. Но, по данным пресс-службы, две турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили рейсы. Отечественная Tez Jet отменила два рейса в город Манас без объяснения причин.

Напомним, в аэропорту установили новую систему светосигнального оборудования второй категории.

Продолжаются работы по установке оборудования третьей категории, однако окончательное решение о посадке в сложных метеоусловиях всегда остается за экипажем воздушного судна.

Источник: 24.kg