Вблизи Бишкека рассматривают строительство альтернативной дороги к аэропорту

Проектом предусмотрены двухуровневая транспортная развязка, а также освещение и озеленение.

Заместитель председателя Кабинета министров КР – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев 17 января ознакомился с проектом строительства альтернативной дороги к международному аэропорту «Манас», сообщила 17 января пресс-служба Минтранса.



Министр транспорта Абсаттар Сыргабаев и представители ведомства проинформировали о целях проекта, технических особенностях и этапах реализации.



Планируется строительство четырехполосной дороги протяженностью 17 км. Участок начнется от пересечения Северной объездной дороги Бишкека с улицы Махатмы Ганди. Проектом предусмотрены двухуровневая транспортная развязка, а также освещение и озеленение.

Отмечается, что запланированы исследовательские и проектные работы.



Кроме того, рассматривается строительство двухполосной дороги и моста протяженностью 8,7 км от села Мраморное до села Виноградное.

Источник: АКИpress