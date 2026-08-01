Акыйкатчы помогла двум сиротам из Нарына получить наследство

9 лет назад дети потеряли отца, а в 2024 году скончалась и их мать.

Акыйкатчы помогла двум сиротам из Нарына получить наследство, которое не отдавали родственники. Об этом сообщили в Институте омбудсмена.

Отмечается, что к уполномоченному представителю акыйкатчы по Нарынской области обратилась пенсионерка К.Г. из города Нарын с просьбой защитить право на наследство двух своих внуков - 14 и 15 лет.

В своем заявлении она указала, что ее сын А.М. и невестка О.Ж. в 2014 году, после шести лет совместной жизни, развелись. Двое их сыновей остались с отцом, а воспитывала их бабушка.

Отмечается, что 9 лет назад дети потеряли отца, а в 2024 году скончалась и их мать. По решению Нарынского городского суда бабушка стала уже официальным опекуном несовершеннолетних.

Социальные работники сообщили женщине, что на имя ее умершей невестки зарегистрирована земля сельскохозяйственного назначения. Узнав об этом, она решила оформить участок на внуков, как законных правопреемников. Но родственники невестки начали оспаривать землю, чинить разные препятствия, не предоставляя необходимых документов.

Сотрудники института провели консультацию, разъяснили заявительнице ее права и порядок обращения в суд.

Указывается, что согласно статье 1142 Гражданского кодекса КР наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг(а) и родители.

В соответствии со статьей 1159 ГК КР наследство распределяется по соглашению правопреемников в соответствии с причитающимися им долями, а при недостижении соглашения – в судебном порядке.

После обращения Института акыйкатчы в Службу юридической помощи при Министерстве юстиции женщине назначили бесплатного государственного адвоката.

Также был отправлен запрос в региональный филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру и геодезии. Агентство подтвердило Институту акыйкатчы наличие у матери подростков земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 58 соток в городе Нарын.

Уполномоченный представитель акыйкатчы помог пожилой женщине собрать необходимые документы и заявительница обратилась в суд. Только после этого сторона, оспаривающая земельный участок, пошла на мировое соглашение.

Несовершеннолетние получили свидетельство о праве на наследство, что позволило им оформить земельный участок на себя.

В ведомстве отметили, что акыйкатчы Джамиля Джаманбаева призывает к соблюдению наследственных прав детей. Она отмечает, что обеспечение и защита наилучших интересов детей прописана в Конституции страны и является приоритетным направлением деятельности омбудсмена.

Источник: Кабар