В Кыргызстане предлагают регламентировать свадьбы и похороны. Проект постановления Кабмина

Проект постановления Кабинета министров направлен на комплексное решение именно этих вопросов, определение общих принципов и порядка проведения обрядов.
Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров «О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов».
Основная цель проекта постановления Кабинета министров — обеспечение порядка при проведении семейных торжеств и обрядов, связанных с поминовением усопших, сокращение излишних расходов с учетом социально-экономического положения граждан, сохранение морально-этических ценностей в обществе, а также создание единого механизма для рационального проведения национальных традиций в современных условиях.
Порядок предлагается применять к следующим семейным торжествам:
1) свадьбы;
2) проводы невесты;
3) праздники по случаю укладывания в колыбель, разрезания пут, обрезания;
4) религиозные обряды: «Хадж», «Умра»;
5) похороны и поминальные мероприятия (три дня, семь дней, сорок дней, годовщина).
Порядок проведения свадеб
При проведении свадеб и других семейных торжеств рекомендуется:
- ограничить количество гостей до 200 человек;
- проводить свадьбу в рамках одного дня;
- не организовывать мероприятия, требующие излишней поэтапной и дополнительных затрат;
- не допускать крупномасштабные свадьбы (более 350 человек); - не допускать избыточного приготовления пищи;
- ограничиться забоем одной головы крупного рогатого скота или одной лошади.
Не допускаются следующие проявления:
- мероприятия, противоречащие национальным традициям и моральным нормам;
- унизительные, грубые и неуместные шутки; - восхваление демонстративного богатства и конкуренции;
- свадебные кортежи, состоящие более чем из трех автомобилей; - фейерверки и чрезмерные шоу-программы;
- принуждение к дорогим подаркам;
- расточительные традиции, такие как «кийит кийгизүү» (одаривание одеждой), «себет берүү» (дарение корзин с угощениями), «түштөнүү» (организация обедов).
Рекомендуется организовывать услуги фото- и видеосъемки в рациональном формате.
Кыз узатуу тою рекомендуется проводить в формате, подчеркивающем семейные, воспитательные и духовные ценности.
Проведение похорон и поминок
При проведении данных мероприятий рекомендуется следующее:
- мероприятие в день похорон без забоя скота и без ограничения количества участников;
- через представителей духовенства даются разъяснения по поводу чрезмерных торжеств, не соответствующих шариату;
- должны соблюдаться требования продовольственной безопасности и санитарно-гигиенические нормы.
- при проведении последующих поминок допускается забой мелкого скота или, по выбору организаторов, лошади или одной головы крупного рогатого скота;
- подготовка скромного стола
- приглашать на поминальные мероприятия только самых близких родственников усопшего;
- вместо проведения поминок рекомендуется заниматься благотворительностью, делать пожертвования мечети или на общественные нужды;
Владельцы чайхан и банкетных залов, тамады и другие организаторы обязаны соблюдать требования порядка.
Также разрабатываются образцовые стандарты проведения семейных торжеств для государственных служащих.
Как пишет Минкультуры, в Кыргызстане семейные торжества и обычаи, связанные с поминовением усопших, имеют особое социальное и культурное значение. Эти традиции на протяжении веков способствовали сохранению духовных ценностей народа, сплоченности в обществе, взаимоподдержке и связям между поколениями. Но в последние годы есть случаи чрезмерных расходов при проведении таких мероприятий, проявления общественного соперничества и морально-психологического давления на граждан, что негативно сказывается на социально-экономическом положении многих семей.
Проект постановления Кабинета министров направлен на комплексное решение именно этих вопросов, определение общих принципов и порядка проведения обрядов.
«Проект постановления направлен не на ограничение свободы граждан в проведении обрядов и традиций, а на формирование разумного, сбалансированного и ответственного подхода с учетом их социально-экономического положения. В документе особое внимание уделяется вопросам недопущения излишней расточительности при проведении торжеств и мероприятий в память об усопших, сохранения сути национальных традиций и укрепления норм общественной морали», - пишет Минкультуры.
В проекте четко определена роль местных государственных администраций и органов местного самоуправления, предусмотрены механизмы организации и координации их работы в этом направлении. Это создаст условия для единообразного применения установленного порядка на местах, систематического проведения разъяснительной работы и тесного взаимодействия с общественностью, поясняет Минкультуры.
Источник: АКИpress