В Кыргызстане предлагают регламентировать свадьбы и похороны. Проект постановления Кабмина

Проект постановления Кабинета министров направлен на комплексное решение именно этих вопросов, определение общих принципов и порядка проведения обрядов.

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров «О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов».



Основная цель проекта постановления Кабинета министров — обеспечение порядка при проведении семейных торжеств и обрядов, связанных с поминовением усопших, сокращение излишних расходов с учетом социально-экономического положения граждан, сохранение морально-этических ценностей в обществе, а также создание единого механизма для рационального проведения национальных традиций в современных условиях.



Порядок предлагается применять к следующим семейным торжествам:



1) свадьбы;



2) проводы невесты;



3) праздники по случаю укладывания в колыбель, разрезания пут, обрезания;



4) религиозные обряды: «Хадж», «Умра»;



5) похороны и поминальные мероприятия (три дня, семь дней, сорок дней, годовщина).



Порядок проведения свадеб



При проведении свадеб и других семейных торжеств рекомендуется:



- ограничить количество гостей до 200 человек;



- проводить свадьбу в рамках одного дня;



- не организовывать мероприятия, требующие излишней поэтапной и дополнительных затрат;



- не допускать крупномасштабные свадьбы (более 350 человек); - не допускать избыточного приготовления пищи;



- ограничиться забоем одной головы крупного рогатого скота или одной лошади.



Не допускаются следующие проявления:



- мероприятия, противоречащие национальным традициям и моральным нормам;



- унизительные, грубые и неуместные шутки; - восхваление демонстративного богатства и конкуренции;



- свадебные кортежи, состоящие более чем из трех автомобилей; - фейерверки и чрезмерные шоу-программы;



- принуждение к дорогим подаркам;



- расточительные традиции, такие как «кийит кийгизүү» (одаривание одеждой), «себет берүү» (дарение корзин с угощениями), «түштөнүү» (организация обедов).



Рекомендуется организовывать услуги фото- и видеосъемки в рациональном формате.



Кыз узатуу тою рекомендуется проводить в формате, подчеркивающем семейные, воспитательные и духовные ценности.



Проведение похорон и поминок



При проведении данных мероприятий рекомендуется следующее:



- мероприятие в день похорон без забоя скота и без ограничения количества участников;



- через представителей духовенства даются разъяснения по поводу чрезмерных торжеств, не соответствующих шариату;



- должны соблюдаться требования продовольственной безопасности и санитарно-гигиенические нормы.



- при проведении последующих поминок допускается забой мелкого скота или, по выбору организаторов, лошади или одной головы крупного рогатого скота;



- подготовка скромного стола



- приглашать на поминальные мероприятия только самых близких родственников усопшего;



- вместо проведения поминок рекомендуется заниматься благотворительностью, делать пожертвования мечети или на общественные нужды;



Владельцы чайхан и банкетных залов, тамады и другие организаторы обязаны соблюдать требования порядка.



Также разрабатываются образцовые стандарты проведения семейных торжеств для государственных служащих.



Как пишет Минкультуры, в Кыргызстане семейные торжества и обычаи, связанные с поминовением усопших, имеют особое социальное и культурное значение. Эти традиции на протяжении веков способствовали сохранению духовных ценностей народа, сплоченности в обществе, взаимоподдержке и связям между поколениями. Но в последние годы есть случаи чрезмерных расходов при проведении таких мероприятий, проявления общественного соперничества и морально-психологического давления на граждан, что негативно сказывается на социально-экономическом положении многих семей.



Проект постановления Кабинета министров направлен на комплексное решение именно этих вопросов, определение общих принципов и порядка проведения обрядов.



«Проект постановления направлен не на ограничение свободы граждан в проведении обрядов и традиций, а на формирование разумного, сбалансированного и ответственного подхода с учетом их социально-экономического положения. В документе особое внимание уделяется вопросам недопущения излишней расточительности при проведении торжеств и мероприятий в память об усопших, сохранения сути национальных традиций и укрепления норм общественной морали», - пишет Минкультуры.



В проекте четко определена роль местных государственных администраций и органов местного самоуправления, предусмотрены механизмы организации и координации их работы в этом направлении. Это создаст условия для единообразного применения установленного порядка на местах, систематического проведения разъяснительной работы и тесного взаимодействия с общественностью, поясняет Минкультуры.

Источник: АКИpress