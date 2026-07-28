В Посольстве Кыргызстана в Венгрии состоялась презентация сборника стихов Алыкула Осмонова

Бишкек, "Саясат.kg". Особую роль в реализации проекта сыграл основной спонсор инициативы, известный юрист и меценат Ф.Папчак.

14 января 2026 года в рамках мероприятий, приуроченных к 110-летию со дня рождения народного поэта Кыргызской Республики Алыкула Осмонова, в Посольстве Кыргызской Республики в Венгрии состоялась торжественная передача Посольству первых экземпляров сборника стихотворных произведений А.Осмонова на венгерском языке.

Данный литературный проект был реализован известным венгерским тюркологом Шомфаи Кара Давидом, при содействии Посольства Кыргызской Республики в Венгрии и направлен на популяризацию кыргызской классической поэзии, а также укрепление культурных связей между Кыргызской Республикой и Венгрией. Переводы охватывают наиболее значимые произведения Алыкула Осмонова, отражающие глубину его философской мысли, гуманистические ценности и национальный колорит кыргызского народа.

Особую роль в реализации проекта сыграл основной спонсор инициативы, известный юрист и меценат Ф.Папчак. Благодаря его поддержке стала возможной профессиональная переводческая работа, а также подготовка материалов, отвечающих высоким литературным и издательским стандартам.